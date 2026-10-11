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Российские туристы отравились в популярном семейном отеле в Египте

Туризм
E. O. / Фотобанк Лори

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Массовое отравление российских туристов произошло в популярном семейном отеле в Хургаде. Одного из мужчин срочно увезли на скорой помощи, сообщает SHOT.

Семейная пара из РФ с детьми приехала отдыхать в четырехзвездочный отель Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila. На второй день они почувствовали себя плохо: у родителей началась сильная рвота и боли в животе. Они утверждают, что питались исключительно в гостинице и перед отравлением ели пиццу.

Мужчину на скорой помощи доставили в госпиталь Хургады. Остальным пострадавшим оказал помощь врач отеля. Затем другие отдыхающие в отеле россияне тоже начали жаловаться на похожие симптомы.

Стоимость путевки в египетский отель Albatros Neverland для семьи из трех человек составляет 250–270 тыс. рублей.

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