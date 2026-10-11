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11 человек погибли, 27 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Не менее 11 человек погибли, 27 пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Маниса в Турции, сообщает ТАСС .

Как рассказали в пресс-службе губернатора провинции, пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. В автобусе находились только турки.

Телеканал NTV отметил, что от удара с грузовиком автобус завалился на бок. К месту трагедии направили множество машин скорой помощи.

ДТП произошло в 11:11 по местному времени на выезде с автобана около города Акхисар. Автобус ехал из Бурсы в Измир на побережье Эгейского моря.

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