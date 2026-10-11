Зрители пожаловались на слепящие прожекторы на концерте Сергея Лазарева

Зрители массово пожаловались на слепящие красные прожекторы на концерте певца Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге, сообщает «Mash на Мойке» .

Андрей приобрел два билета в сектор 212 «СКА Арены» за 22 тыс. рублей. По его словам, концертное освещение мешало ему и его жене с самого начала. Мужчина утверждает, что администратор площадки отказался решать проблему.

К финалу концерта Андрей почувствовал себя плохо, у него появились «зайчики» (оптический след) в глазах. Он обратился к дежурному медику и теперь хочет вернуть деньги за билеты.

Ранее поклонники Димы Билана пожаловались, что не видели любимого артиста из-за гигантской сцены на «ВТБ Арене» в Москве.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.