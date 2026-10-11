Подростки толпой избили мужчину за фото мусора во дворе многоэтажки на Урале

В Свердловской области подростки толпой напали на мужчину, сфотографировавшего мусор у подъезда жилого дома, после очередной посиделки несовершеннолетних, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел вечером 9 октября во дворе многоэтажки на улице Удовенко, дом № 10 в Нижнем Тагиле. Около 18:00 местный житель Юрий вышел из подъезда, на лавке у которой отдыхала компания подростков. Затем в районе 22:00 мужчина вернулся домой и обнаружил у подъезда разбросанный мусор и бутылки из-под алкоголя. Юрий сделал фото беспорядка и направился к подъезду.

«Тут меня окликнул молодой человек, подошел ко мне. Я его сразу же спросил: „Это ваш мусор? Вы принесли?“. Он говорит: „Нет“. Я говорю: „Кто?“ Он говорит: „Я не знаю“. Я говорю: „А алкоголь чей?“ Он говорит: „Алкоголь наш. Мы сидим, выпиваем“. Я говорю: „Ну, понятно, ладно, давайте, удачи, отдыхайте“», — рассказывает Юрий.

Мужчина хотел зайти в дом, но подростки его остановили и потребовали удалить фотографии. Мужчина отказался, после чего подростки набросились на него.

На опубликованных кадрах видно, как трое подростков напали на мужчину у домофона. Юрий начал обороняться и «раскидал» несовершеннолетних.

По словам Юрия, один из нападавших схватил бутылку и побежал на него. В этот момент мужчина решил закрыться в подъезде. После этого подростки стали кидать булыжники в окно. Тагильчанин вызвал сотрудников полиции. Выбежавшие на шум соседи удерживали хулиганов до приезда правоохранителей, однако одному из нападавших удалось сбежать.

Юрий утверждает, что жители доме еще с середины июля борются с компаниями подростков, которые регулярно устраивают во дворе шумные посиделки.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.