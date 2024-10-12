Боевики ВСУ убили семью волонтера под Курском и взорвали дом, чтобы замести следы

Украинские войска расстреливали мирных жителей в Курской области. Они убивали как взрослых, так и детей. Об этом рассказала волонтер Мария, помогающая эвакуировать жителей региона в пункты временного размещения, сообщает ТАСС .

«Мирное население убивалось, в основном огнестрелы, и даже дети были убиты», — отметила девушка.

Мария добавила, что она и ее группа занимаются вывозом не только живых людей, но и тел погибших. Среди них она видела и детские трупы.

За время атаки украинских войск на Курскую область Марии и ее группе удалось помочь эвакуироваться около 600 россиянам. В Кореневском районе боевики противника держали мирных граждан в подвале. Им запрещали выходить.

Мария жила в Кореневском районе. ВСУ, по словам волонтера, убили ее маму, папу и бабушку, потому что те вышли из подвала. После этого боевики взорвали дом, чтобы уничтожить улики.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области ВС РФ освободили 19 населенных пунктов от украинских войск. В этом направлении российские войска быстро идут вперед.