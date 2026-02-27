ВСУ пытались ударить двумя ракетами по Чувашии
Украинские боевики пытались нанести удары по Чувашской Республике двумя ракетами. Одну сбили, а вторая поменяла курс, сообщает Mash.
В регионе работает тревога.
Родителям отправляют смс-сообщения и просят забрать детей домой. В некоторых садах и школах отменяют занятия. Затем отправляют прятаться в убежище, если оно есть.
Ранее в Таганроге Ростовской области балкон в жилом доме отчасти обрушился. В него попали обломки ракеты ВСУ.
