ВСУ пытались ударить двумя ракетами по Чувашии

сегодня в 15:44

Украинские боевики пытались нанести удары по Чувашской Республике двумя ракетами. Одну сбили, а вторая поменяла курс, сообщает Mash .

В регионе работает тревога.

Родителям отправляют смс-сообщения и просят забрать детей домой. В некоторых садах и школах отменяют занятия. Затем отправляют прятаться в убежище, если оно есть.

Ранее в Таганроге Ростовской области балкон в жилом доме отчасти обрушился. В него попали обломки ракеты ВСУ.

