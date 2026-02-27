сегодня в 13:47

Балкон обрушился в многоэтажке Таганрога в результате ракетной атаки ВСУ

В Таганроге частично обрушился балкон в жилом доме из-за попадания обломков ракеты, выпущенной ВСУ. По предварительным данным, в этот момент в квартире находилась женщина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

27 февраля силы ПВО отразили воздушную атаку на регион. Не обошлось без последствий на земле. По предварительной информации, пострадавших нет.

На улице Циолковского обломок ракеты задел жилой многоквартирный дом. В результате произошло частичное обрушение балкона. В квартире была женщина, информация о ее состоянии уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия.

С 23:00 26 февраля до 07:00 27 февраля средства ПВО сбили и ликвидировали 95 БПЛА ВСУ над регионами России. В том числе противник безуспешно пытался атаковать Московский регион.

