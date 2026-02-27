сегодня в 07:46

Средства ПВО сбили 95 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

С 23:00 26 февраля до 07:00 27 февраля средства ПВО сбили и ликвидировали 95 БПЛА ВСУ над регионами России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

БПЛА ВСУ ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской, Тверской областями. Также беспилотники сбили над Краснодарским краем.

Еще противник пытался безуспешно атаковать Московский регион. Также украинские беспилотники сбили над Черным и Азовским морями.

Днем и вечером 26 февраля средства ПВО сбили БПЛА ВСУ, которые летели на Москву. На месте падения обломков работали специалисты.

