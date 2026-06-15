В Москве ожидаются ливень, гроза и град в ближайшие часы

МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 06:00 16 июня в городе ожидается кратковременный дождь, местами сильный ливень.

В отдельных районах прогнозируются гроза и град. Также ожидается усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с этим спасатели дали рекомендации водителям и пешеходам. Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

МЧС также призвало не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными. В случае необходимости ведомство просит звонить по телефонам «101» или «112», либо по единому телефону доверия: 8 (495) 637-31-01.

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