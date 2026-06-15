Эксперт Пожарская объяснила, как отключить спам от микрофинансовых организаций

Для отказа от спам-рассылок микрофинансовых организаций нужно обратиться к оператору мобильной связи. Об этом сообщила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Некоторые микрофинансовые организации пользуются такими маркетинговыми технологиями и делают рассылки с одобрением займов. Аналогичные рассылки с одобрением кредитов приходят и клиентам некоторых банков», — пояснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Александра Пожарская отметила, что граждане могут раз в полгода бесплатно проверять кредитную историю на портале «Госуслуги». Если в отчете нет кредитов и займов, для защиты от мошенников можно оформить самозапрет на получение кредитов через «Госуслуги» или МФЦ. Ранее выданные потребительские кредиты и ипотека под запрет не попадут.

Если человек обнаружил кредит или заем, который не оформлял, нужно подать заявление об ошибке в бюро кредитных историй. Также следует обратиться в Банк России, полицию и кредитную организацию, передавшую данные о долге.

«Очень часто МФО, особенно если речь идет о микрофинансовых организациях, снимает свои претензии к клиенту, когда выясняется, что он денег не получал и никакого отношения к заимствованиям не имеет. Они вносят самостоятельно исправления в кредитную историю для того, чтобы не иметь никаких проблем с регулятором и правоохранительными органами», — заключила Александра Пожарская.

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