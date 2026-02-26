Средства ПВО сбили еще 3 беспилотника, летевших на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили еще три вражеских дрона, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее Собянин сообщал, что система ПВО Минобороны РФ уничтожила три украинских беспилотника на подлете к столице.

В связи с массированной атакой БПЛА в аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. До этого ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.