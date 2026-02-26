Сбиты 3 беспилотника, летевших на Москву

сегодня в 17:12

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожены три дрона, которые летели на столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил Собянин в Telegram-канале, на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Пресс-секретарь Росавиации — советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко добавил, что введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Истры Татьяна Витушева предупредила, что на территории Московской области объявлена беспилотная опасность.

