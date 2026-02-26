В Подмосковье объявлена беспилотная опасность. Жителей призвали быть осторожными
Фото - © РИА Новости
В настоящий момент на территории Московской области объявлена беспилотная опасность, сообщила глава округа Истра Татьяна Витушева.
«Вновь обращаюсь: нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы ПВО! Это критически важно, от этого зависит наша безопасность», — напомнила Витушева в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что в Подмосковье введен запрет на полеты беспилотных и летательных аппаратов, в том числе любых видов квадрокоптеров.
Как добавила глава Истры, в случае угрозы дронов тем, кто находится в здании, рекомендуется по возможности спуститься на нижние этажи, в квартире нужно найти место без окон между несущих стен (ванная), сесть на пол. При этом подходить к окнам категорически запрещено.
Прохожим на улице следует как можно быстрее спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Пассажирам общественного транспорта нужно выйти из салона и спрятаться в ближайшем укрытии: здании, подземном переходе.
Нельзя пытаться сбить БПЛА. Следует позвонить на линию по номеру 112.
