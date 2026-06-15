Риелтор Дымова предупредила о рисках покупки жилья с маткапиталом

Покупка квартиры, где использовали материнский капитал, несет риск, если родители не выделили детям доли. Об этом рассказала директор департамента вторичной недвижимости Юлия Дымова.

Юлия Дымова пояснила, что такая квартира не отличается от любой другой, но у сделки есть важный нюанс. В Росреестре автоматически не обновляются сведения о том, что при покупке жилья использовали сертификат.

«Государство предоставляет опцию, когда родители могут потратить маткапитал либо на покупку жилья, либо на погашение ипотеки. Однако при этом до сих пор в Росреестре автоматически не обновляются сведения о том, что на ту или иную квартиру был использован сертификат и обязанность по дальнейшему исполнению нормы закона лежит исключительно на сознательности родителей», — пояснила Юлия Дымова в эфире радио Sputnik.

По закону № 256-ФЗ родители обязаны выделить детям доли в жилье, купленном с маткапиталом. Если они этого не сделали, при продаже могут возникнуть проблемы, а покупатель рискует лишиться квартиры.

Дымова добавила, что риелторы и юристы проверяют такие сделки по чек-листу. В перечень документов входит справка с Госуслуг о том, использовали ли родители материнский капитал.

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