Диетологи объяснили, когда растительное молоко вреднее коровьего

Растительное молоко не всегда полезнее коровьего. Эксперты советуют смотреть на сахар, добавки и пищевую ценность продукта, сообщает «Вечерняя Москва» .

Коровье молоко остается источником белка, кальция и витаминов группы B. Специалисты считают оптимальной жирность 2,5–3,5 процента. При непереносимости лактозы можно выбрать безлактозное молоко: оно сохраняет свойства обычного и легче усваивается.

Овсяное молоко подходит для каш и напитков, если в нем нет сахара. Соевое ближе к коровьему по содержанию белка, а миндальное и рисовое содержат его заметно меньше.

«В составе часто встречаются сахар, загустители, эмульгаторы и другие добавки. Чем их меньше, тем лучше для здоровья», — отметила врач-диетолог Александра Ноев.

Кокосовое молоко, по словам специалиста, одно из самых калорийных из-за высокого содержания насыщенных жиров.

«Кокосовое молоко может быть в два раза калорийнее коровьего», — добавила Александра Ноев.

Эксперты подчеркивают: растительные напитки не вредны сами по себе, но чаще дополняют рацион, а не полностью заменяют молочные продукты. Резкий отказ от коровьего молока может снизить поступление белка и кальция.

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