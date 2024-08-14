ВСУ почти заблокированы в Курской области — Алаудинов
Алаудинов заявил, что ВС РФ завершают блокирование ВСУ под Курском
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ завершают блокирование украинских формирований в Курской области. Войска ВСУ начинают окапываться и не наступают, сообщает aif.ru.
Накануне Алаудинов рассказал об уничтожении большей части украинских военных из первого эшелона, проникшего в Курскую область. Генерал отмечал, что российские силы «хорошими темпами» зачищают населенные пункты, где засел противник.
По словам командира «Ахмата», сейчас украинские войска несут самые ощутимые потери с момента начала СВО.
Алаудинов также заявлял, что все участки передвижения ВСУ под Курском контролируются российскими военными.