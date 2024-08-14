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Алаудинов заявил, что ВС РФ завершают блокирование ВСУ под Курском

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ завершают блокирование украинских формирований в Курской области. Войска ВСУ начинают окапываться и не наступают, сообщает aif.ru .

Накануне Алаудинов рассказал об уничтожении большей части украинских военных из первого эшелона, проникшего в Курскую область. Генерал отмечал, что российские силы «хорошими темпами» зачищают населенные пункты, где засел противник.

По словам командира «Ахмата», сейчас украинские войска несут самые ощутимые потери с момента начала СВО.

Алаудинов также заявлял, что все участки передвижения ВСУ под Курском контролируются российскими военными.