Алаудинов: большую часть зашедших в Курскую область ВСУ ликвидировали

сегодня в 15:19

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что большую часть украинских сил, зашедших на территорию РФ в Курской области, удалось уничтожить, сообщает РИА Новости .

По его словам, большая часть живой силы и техники противника, которая заехала на территорию России в первом эшелоне, была ликвидирована ВС РФ.

Он добавил, что российская армия «хорошими темпами» ведет зачистку населенных пунктов, где находятся ВСУ. Украинских боевиков выбивают оттуда и ликвидируют.

По словам Алаудинова, противник несет огромные потери, которые он не нес с момента начала СВО.

Ранее он также заявил, что все участки в Курской области, по которым передвигаются ВСУ, контролирует российская армия.