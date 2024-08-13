Алаудинов: большую часть зашедших в Курскую область ВСУ ликвидировали
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что большую часть украинских сил, зашедших на территорию РФ в Курской области, удалось уничтожить, сообщает РИА Новости.
По его словам, большая часть живой силы и техники противника, которая заехала на территорию России в первом эшелоне, была ликвидирована ВС РФ.
Он добавил, что российская армия «хорошими темпами» ведет зачистку населенных пунктов, где находятся ВСУ. Украинских боевиков выбивают оттуда и ликвидируют.
По словам Алаудинова, противник несет огромные потери, которые он не нес с момента начала СВО.
Ранее он также заявил, что все участки в Курской области, по которым передвигаются ВСУ, контролирует российская армия.