ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Вооруженные силы Украины атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи беспилотника-камикадзе, сообщается в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Населенный пункт был атакован поздним вечером в понедельника.
«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23.20 — населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия несколько раз атаковала территорию региона с начала пасхального перемирия, объявленного накануне главой российского государства Владимиром Путиным.