Вспыхнул пожар: йеменские хуситы ударили дроном по гостинице в Израиле

сегодня в 22:03

Йеменские хуситы нанесли удар беспилотником по гостинице в Израиле

Йеменские хуситы атаковали гостиницу в израильском городе Эйлат. По данным местных властей, в результате атаки никто не пострадал, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник влетает в здание отеля, после чего начинается сильный пожар. Заметившие дрон местные жители в панике разбегаются, пытаясь покинуть открытое пространство.

Всего Эйлат атаковали 3 хуситских беспилотника и одна баллистическая ракета. Израильским военным удалось перехватить большую часть.

Ранее израильские силы начали наземную операцию в секторе Газа. Цель — полное уничтожение военного потенциала ХАМАС и освобождение гражданских заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года. За сутки жертвами штурма ЦАХАЛ стали более 60 человек.