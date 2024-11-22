Всего лишь винтик: озвучены подробности жизни арестованного за хищение у Долиной
В прошлом активный участник ОПГ из Казани «Перваки» по кличке Очкарик, арестованный за хищение миллионов у певицы Ларисы Долиной, последние несколько лет находился в сложной жизненной ситуации и с трудом обеспечивал себе средства к существованию, сообщает сайт MK.ru.
«Он там был всего лишь винтиком», — заявила мать Артура К., раскрывая подробности аферы.
По ее словам, в основном похищенные деньги получили другие соучастники преступления.
Ранее стало известно о задержании Артура и предъявлении ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
У него нашли банковскую карту, на которую певица по указанию мошенников перевела 10 млн рублей. Эти средства преступники отправили на подконтрольные им счета и распределили между собой.