Всего лишь винтик: озвучены подробности жизни арестованного за хищение у Долиной

сегодня в 22:25

MK.ru: у фигуранта дела об обмане Долиной не было средств на жизнь

В прошлом активный участник ОПГ из Казани «Перваки» по кличке Очкарик, арестованный за хищение миллионов у певицы Ларисы Долиной, последние несколько лет находился в сложной жизненной ситуации и с трудом обеспечивал себе средства к существованию, сообщает сайт MK.ru .

«Он там был всего лишь винтиком», — заявила мать Артура К., раскрывая подробности аферы.

По ее словам, в основном похищенные деньги получили другие соучастники преступления.

Ранее стало известно о задержании Артура и предъявлении ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

У него нашли банковскую карту, на которую певица по указанию мошенников перевела 10 млн рублей. Эти средства преступники отправили на подконтрольные им счета и распределили между собой.