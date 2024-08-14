Все идет своим чередом: в Льговском районе под Курском обстрелов не фиксировали
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Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев заявил о стабильной оперативной обстановке в муниципалитете, сообщает ТАСС.
Он отметил, что людям уже начали выдавать пенсии, все работает. Местные жители выращивают хлеб, доят коров, все идет своим чередом.
«На сегодня обратились только два человека по поводу вывоза, никаких обстрелов нет», — заявил Коростелев.
По его словам, никаких происшествий за последние сутки не было, власти продолжают помогать людям. В некоторые районы подвозят продукты питания и товары первой необходимости.
В Сети распространились сообщения, что якобы военные ВСУ сумели прорваться по направлению к Курской АЭС и уже находятся от нее в 15 км, однако власти Льгова опровергли эту информацию.
Также глава города Льгова Алексей Клемешов заявил о провокации украинцев в Telegram. По его словам, противник продолжает рассылать сообщения от «его имени». Также украинские аферисты обзванивают людей якобы с профиля Клемешова, но на самом деле это не он.