сегодня в 12:34

Власти Льгова опровергли приближение ВСУ к Курской АЭС на расстояние до 15 км

В Сети распространились сообщения, что якобы военные ВСУ сумели прорваться по направлению к Курской АЭС и уже находятся от нее в 15 км, однако власти Льгова опровергли эту информацию, пишет РИА Новости .

«ВСУ продолжают свое „продвижение“ вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями», — отметили власти Льгова Курской области.

Российские военнослужащие продолжают оттеснять противника со своей территории. Спецназ «Ахмат» остановил бесконтрольное передвижение украинских солдат по Курской области.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал к сдержанным действиям вблизи Курской АЭС, отметив, что ее территориальное расположение не имеет значения. Объект должен остаться целостным ради всеобщей безопасности.