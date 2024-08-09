Гросси призвал к сдержанным действиям вблизи Курской АЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отреагировал на события в Курской области, где ВСУ совершили вторжение на территорию России, и призвал всех военнослужащих соблюдать максимальную сдержанность возле Курской АЭС, пишет РБК .

Гросси напомнил, что согласно международным принципам, все страны обязаны обеспечивать целостность объектов ядерной опасности.

«К ним относятся, среди прочего, необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это справедливо независимо от того, где расположена АЭС», — уточнил Гросси.

Ранее Гросси осудил удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции. Тогда он призвал Киев остановиться и не нарушать целостность объекта.