Рафаэль Гросси осудил удары ВСУ по ЗАЭС и призвал немедленно их прекратить

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси раскритиковал удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и призвал немедленно прекратить атаку объекта, который угрожает ядерной безопасности и жизням людей, сообщает РБК .

Гросси сообщил, что Запорожская АЭС сообщила о произведенных атаках по ее объектам. Он напомнил, что такие действия угрожают населению планеты.

«Повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизням людей и должны прекратиться», — говорится в сообщении.

В июне 2024 года Гросси уже просил прекратить атаки на объекты Энергодара, так как это противоречит принятым единогласно основам безопасности.

Ранее Украина совершила удар с помощью беспилотников по подстанции «Радуга», в результате чего из строя вышли оба энергоблока, а без электричества осталась большая часть Энергодара. Также в результате террористического акта восемь человек с различными травмами попали в больницу.