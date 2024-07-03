Угроза повторного удара ВСУ мешает работе по восстановлению света в Энергодаре

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Балицкий: большая часть Энергодара осталась без света после удара ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в личном Telegram-канале сообщил, что большая часть Энергодара осталась без электроэнергии, а восстановительные работы усложняются угрозой повторного удара со стороны ВСУ по Запорожской атомной электростанции.