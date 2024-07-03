Угроза повторного удара ВСУ мешает работе по восстановлению света в Энергодаре
Балицкий: большая часть Энергодара осталась без света после удара ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в личном Telegram-канале сообщил, что большая часть Энергодара осталась без электроэнергии, а восстановительные работы усложняются угрозой повторного удара со стороны ВСУ по Запорожской атомной электростанции.
«Над восстановлением работают аварийные бригады предприятия «Таврия-Энерго». Ситуация с электроснабжением города достаточно тяжелая», — сообщил Балицкий.
По словам главы региона, восстановительные работы ведутся по резервным схемам сетей электроснабжения.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Для террористической атаки боевики использовали дроны-камикадзе квадрокоптерного типа.