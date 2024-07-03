Лихачев: ВСУ ударили в Энергодаре по подстанции «Радуга»
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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что Украина с помощью беспилотников в 10:30 по московскому времени ударила по подстанции «Радуга» в Энергодаре, сообщает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки киевского режима пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции.
ВСУ нанесли три удара с помощью дронов-камикадзе квадрокоптерного типа во время работ по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара.
Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. Семь человек получили легкие травмы, а состояние восьмого человека оценивается как средней степени тяжести.
Оба трансформатора на подстанции получили повреждения, их степень устанавливается. В настоящее время обеспечение ядерной безопасности происходит в полном объеме.
Ранее ВСУ атаковали аэропорт в Белгородской области. В результате происшествия пострадали два человека.