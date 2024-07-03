Лихачев: ВСУ ударили в Энергодаре по подстанции «Радуга»

сегодня в 15:08

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что Украина с помощью беспилотников в 10:30 по московскому времени ударила по подстанции «Радуга» в Энергодаре, сообщает ТАСС .

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки киевского режима пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции.

ВСУ нанесли три удара с помощью дронов-камикадзе квадрокоптерного типа во время работ по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. Семь человек получили легкие травмы, а состояние восьмого человека оценивается как средней степени тяжести.

Оба трансформатора на подстанции получили повреждения, их степень устанавливается. В настоящее время обеспечение ядерной безопасности происходит в полном объеме.

Ранее ВСУ атаковали аэропорт в Белгородской области. В результате происшествия пострадали два человека.