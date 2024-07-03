Mash: в Белгороде пострадали 2 человека после отражения атаки 12 ракет ВСУ
Киевский режим совершил попытку атаковать аэропорт Белгорода и местную тепловую электростанцию 3 июля, по объектам было направлено 12 ракет, которые ВС РФ уничтожили, сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительно установлено, что в ходе отражения атаки украинских ракет пострадали два человека. Степень полученных ими травм уточняется.
Известно, что Украина ударила по России ракетами Vampire. Бойцы ВС РФ отразили террористическую атаку.
Несколько осколков попали в фасад аэропорта и упали на территорию промышленного парка «Северный». На Корочанской улице произошло возгорание на шиномонтажке. Остальные подробности случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадал ребенок. Он стал одним из семи травмированных людей.