Ребенок ранен при обстреле ВСУ Белгородской области
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода и пригорода
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода и пригорода,сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
У пострадавших баротравмы и контузии. Один взрослый от госпитализации отказался, шестеро находятся в больницах.
Об их состоянии ничего не сообщается.
Два дома разрушены, различные повреждения выявлены в 22 частных домах, повреждены 10 автомобилей, уточнил глава региона.
В поселке Майский Белгородского района в одном частном доме повреждена кровля и осколками посечены два автомобиля.