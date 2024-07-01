Ребенок ранен при обстреле ВСУ Белгородской области

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Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода и пригорода

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода и пригорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У пострадавших баротравмы и контузии. Один взрослый от госпитализации отказался, шестеро находятся в больницах.

Об их состоянии ничего не сообщается.

Два дома разрушены, различные повреждения выявлены в 22 частных домах, повреждены 10 автомобилей, уточнил глава региона.

В поселке Майский Белгородского района в одном частном доме повреждена кровля и осколками посечены два автомобиля.