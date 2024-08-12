Украинцы обзванивают людей в Telegram «от имени» главы Льгова Курской области

Политик отметил, что противник продолжает рассылать сообщения от «его имени». Также украинские аферисты обзванивают людей якобы с профиля Клемешова, но на самом деле это не он.

Глава Льгова призвал жителей Курской области не поддаваться на провокации мошенников. Во время разговора с ними нельзя отвечать на вопросы и выполнять любые требования. Клемешов добавил, что никогда никому не звонит в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте потерь в рядах наиболее боеспособных частей ВСУ. Также глава государства добавил, что Киев ждет «достойный ответ» на атаку в Белгородской области.