Украинцы обзванивают людей в Telegram «от имени» главы Льгова Курской области
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Глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов сообщил о провокации украинцев в Telegram в личном канале.
Политик отметил, что противник продолжает рассылать сообщения от «его имени». Также украинские аферисты обзванивают людей якобы с профиля Клемешова, но на самом деле это не он.
Глава Льгова призвал жителей Курской области не поддаваться на провокации мошенников. Во время разговора с ними нельзя отвечать на вопросы и выполнять любые требования. Клемешов добавил, что никогда никому не звонит в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте потерь в рядах наиболее боеспособных частей ВСУ. Также глава государства добавил, что Киев ждет «достойный ответ» на атаку в Белгородской области.