«Драматически увеличиваются»: Путин о потерях в рядах лучших бойцов ВСУ

сегодня в 17:59

Российский президент Владимир Путин заявил о росте потерь в рядах наиболее боеспособных частей войск Украины. Об этом глава государства рассказал на совещании по обстановке в Курской области, сообщает kp.ru .

«Потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины драматически увеличиваются», — сказал Путин.

По словам верховного главнокомандующего, на Банковой «встали на путь истребления самих украинцев».

Президент добавил, что украинскую сторону ждет «достойный ответ» на атаку ВСУ по приграничным областям РФ. По словам Путина, все цели спецоперации будут достигнуты.

Российский лидер добавил, что сейчас главная задача — это выбить украинские войска с территории РФ, а также обеспечить надежность госграницы.