«Все ходило ходуном». На Камчатке плакали и молились во время землетрясения

Жительница Камчатки Галина: во время землетрясения люди плакали и молились

Люди на Камчатке плакали и молились во время сильнейшего с 1952 года землетрясения, рассказала жительница Петропавловска-Камчатского Галина. По словам женщины, некоторые люди до сих пор боятся заходить в свои квартиры и уезжают на дачи, сообщает Газета.ru .

Галина поделилась, что в момент появления подземных толчков она была на работе и вместе с коллегами выбежала на улицу. По словам женщины, в тот момент стало «дико страшно».

«Все вокруг ходило ходуном, включая асфальт под ногами. Некоторые люди возле меня кричали в панике, кто-то даже плакал и молился. Это продолжалось минут 15», — вспомнила россиянка.

Женщина добавила, что в течение часа после начала толчков Петропавловск-Камчатский оказался скован автомобильными пробками — жители хотели уехать из города. К счастью, как добавила Галина, местные дома выстояли, а разгул стихии почти не принес разрушений.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение — его магнитуда по разным оценкам достигла 8,7, заявляли в РАН. На полуострове объявляли угрозу цунами. В Петропавловске-Камчатском на протяжении месяца могут продолжаться ощутимые афтершоки. В региональном Минздраве заявляли, что при землетрясении есть пострадавшие, но у них нет серьезных травм.

Землетрясение и три волны цунами также происходили в Сахалинской области. В результате разгула стихии жертв и разрушений нет.