Булыжники сыплются, тюлени разбегаются: еще одно видео землетрясения на Камчатке

Появилось видео, как испуганные камнепадом тюлени бегут с пляжа на Камчатке

На фоне землетрясения на Камчатке на прибрежных территориях с гор падали камни. Из-за этого лежащие около воды тюлени начали разбегаться, видео публикует Telegram-канал « Уважаемые пассажиры ».

На записи видно, как растерявшиеся животные быстро прыгают в воду. При этом часть из них все же осталась на суше.

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,8 балла. Оно признано одним из наиболее мощных в истории региона. Людей успешно эвакуировали.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что жертв и сильных разрушений после землетрясения и волн цунами в регионе, который тоже затронул катаклизм, не зафиксировали. Жителей Северо-Курильска эвакуировали в безопасную местность.