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Жертв и разрушений после землетрясения и цунами в Сахалинской области нет

Жертв и разрушений после землетрясения и 3 волн цунами в Сахалинской области не зафиксировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.

Жителей Северо-Курильска эвакуировали в безопасную местность на возвышенности. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Удалось эвакуировать всех людей. Крупных разрушений нет.

Смыло один из палаточных лагерей, стоявших на возвышенности. Однако все путешественники живы.

Сейчас ожидают команды МЧС России о том, что угрозы цунами или землетрясения больше нет.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Возникла угроза цунами. В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Несколько человек получили травмы, пытаясь быстро покинуть здания.