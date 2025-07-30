Жертв и разрушений после землетрясения и цунами в Сахалинской области нет
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Жертв и разрушений после землетрясения и 3 волн цунами в Сахалинской области не зафиксировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.
Жителей Северо-Курильска эвакуировали в безопасную местность на возвышенности. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Удалось эвакуировать всех людей. Крупных разрушений нет.
Смыло один из палаточных лагерей, стоявших на возвышенности. Однако все путешественники живы.
Сейчас ожидают команды МЧС России о том, что угрозы цунами или землетрясения больше нет.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Возникла угроза цунами. В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Несколько человек получили травмы, пытаясь быстро покинуть здания.