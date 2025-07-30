Последствия землетрясения на Камчатке: пострадавшие среди населения

сегодня в 04:25

При землетрясении на Камчатке пострадало несколько человек

По словам министра, некоторые граждане получили травмы, пытаясь быстро покинуть здания. Один из пациентов получил травму, выпрыгнув из окна своего дома. Еще одна женщина пострадала внутри здания нового аэропорта.

Несмотря на полученные повреждения, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. На сегодняшний день тяжелых повреждений среди пострадавших не зарегистрировано.

Уровень землетрясения достиг уникальных 8,5 баллов. Побережье Камчатки накрыло цунами.