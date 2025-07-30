Землетрясение у Камчатки вызвало первую волну цунами

Сегодня утром вблизи полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,5. Это событие эксперты Филиала Федерального исследовательского центра наук о Земле (ФИЦ ЕГС РАН) назвали уникальным.

Сразу после подземных толчков возникла угроза возникновения цунами. Для предотвращения возможного ущерба губернатор Камчатского края Владимир Солодов оперативно отреагировал на ситуацию.

Было принято решение сократить рабочий день сотрудников всех государственных учреждений региона начиная с 13 часов. Подобную меру было предложено распространить и на муниципальные органы власти, а также организации других форм собственности.

Спустя некоторое время после землетрясения первая волна цунами накрыла побережье Северо-Курильска. Однако жители были своевременно эвакуированы на возвышенности, благодаря чему никто не пострадал. Люди будут оставаться там до официального объявления об отмене угрозы новых волн цунами.