Лицом в подушку: почему поза для сна может ускорить старение кожи

Привычка спать лицом в подушку приводит к дополнительным морщинам и складкам, тем самым ускоряя процесс старения человека, сообщила РИАМО врач-терапевт, кардиолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Елена Савченкова-Белятко.

«Привычка спать лицом в подушке действительно может привести к появлению дополнительных морщин. Я бы назвала это „морщинами сна“ или механическими заломами», — сказала Савченкова-Белятко.

По ее словам, суть в том, что во время сна лицо долго находится в контакте с подушкой, и кожа подвергается сразу двум воздействиям: длительному давлению веса головы и трению о ткань наволочки.

Она объяснила, что голова, лежащая на подушке, сминает собственным весом кожу и мягкие ткани лица, формируя на нем временные складки. Особенно если наволочка из грубого хлопка или другой плотной ткани. Она не дает коже скользить, при этом она не только сдавливается, но и получает микротравмы от трения.

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