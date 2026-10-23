«Теперь всем этим пользуется она»: почему матери ревнуют сыновей к женам

Когда у мужчины появляется собственная семья, отношения с матерью неизбежно меняются. Прежняя связь с сыном как будто становится слабее, поэтому некоторые начинают ревновать его к жене, сообщила РИАМО семейный и детский психолог Галина Рейнталь.

Когда отношения матери и сына меняются, это не значит, что ее исключили из семьи ребенка. Просто у каждого человека есть родительская семья, в которой он вырос, и собственная, которую он создает во взрослом возрасте. И эта семья не обязательно будет строиться по правилам тещи или свекрови. Скорее, получится своеобразный компот: что-то супруги возьмут из одной семьи, что-то — из другой, а что-то создадут сами.

Связь слабеет

«Прежняя связь с сыном как будто становится слабее. Он больше не приходит за советом, не звонит похвастаться достижениями, реже рассказывает, как проходит его день. Все это он теперь обсуждает с женой. И маме может быть неприятно видеть, как сын подстраивается под ее желания, окружает ее заботой и любовью. А если еще и борщ жены оказывается вкуснее! Возникает обида: „Я столько для тебя сделала, столько в тебя вложила, не жалела ни времени, ни денег. А теперь всем этим пользуется она? А ты мне даже не звонишь!“» — сказала Рейнталь.

Она уточнил, что чаще всего мать не осознает это как ревность. Она чувствует себя забытой, ненужной, неблагодарно отвергнутой. За такие изменения виноватой может оказаться невестка.

Особенно тяжело мамам, которые привыкли к гиперопекающему стилю воспитания. Но ни одна мама не думает о заботе как о гиперопеке. Для нее это любовь. Ведь она всегда была в курсе дел сына, советовала ему, с кем дружить, каким спортом заниматься, куда поступать и где работать. Готовила, стирала, убирала его комнату. Забота о сыне занимала большую часть ее жизни.

Разлад у супругов

И теперь мама может даже не замечать, как с той же заботой вмешивается в чужую семью. Она учит невестку, как лучше для ее сына, как он привык, как правильно, но по ее мнению.

«Получается, будто сын не ушел строить собственную семью, а просто привел в родительский дом еще одного человека. И теперь невестка должна вписаться в существующие устои, режим и правила, слушаться старших и делать все так, как принято у них», — отметила психолог.

Молодой хозяйке такое не понравится. Поэтому возникают претензии к мужу: мама переходит границы, вмешивается в решения, дает непрошеные советы. А мать жалуется, что невестка ее не уважает, не прислушивается к ее мнению. В результате страдают отношения между супругами.

Еще один повод для конфликтов — привычка постоянно дергать сына: приехать, отвезти, заказать, починить, передвинуть. Это происходит не обязательно со зла. Просто раньше мама могла рассчитывать на его помощь и поговорить с ним о своих делах. Теперь привычного общения стало меньше.

Конечно, дети не должны бросать родителей. Но если сын часами разговаривает с мамой по телефону, приезжает по первому требованию и решает все ее бытовые вопросы, на свою семью у него может не остаться ни сил, ни времени. Приоритетом должна быть его семья, а взрослым родителям важно учиться справляться самостоятельно.

Сам мужчина часто оказывается между двух огней. Он чувствует вину перед матерью и раздражение на жену, которая требует обозначить границы. Пытаясь никого не обидеть, он может лишь усиливать конфликт.

Как решить проблему

«Что делать? Маме стоит спросить себя: „Что для меня важнее — сохранить ту эмоциональную связь, которая была между мной и моим маленьким сыночком, или дать ему возможность быть счастливым в собственной семье?“ Сын вырос, и отношения с ним теперь строятся по-другому», — подчеркнула собеседница.

По ее словам, мама не может приходить когда захочет, требовать общения по первому желанию или вмешиваться в воспитание внуков. Даже если ей что-то не нравится, стоит воздержаться от советов, о которых не просили.

«Помощь — это когда вас о чем-то попросили. А непрошеная инициатива иногда нужна не столько сыну, сколько самой маме, чтобы по-прежнему чувствовать себя нужной», — пояснила Рейнталь.

И если сын реже звонит, меньше советуется и не так часто приезжает, это не обязательно значит, что он разлюбил родителей. Возможно, у него просто все хорошо, он занят собственной жизнью. Ведь к родителям нередко бегут именно тогда, когда плохо. А если сын справляется сам, строит отношения и решает вопросы, это не повод обижаться. Это значит, что он вырос.

День тещи и свекрови празднуют в четвертое воскресенье октября. В 2026 году он приходится на 25 октября. Это неофициальный праздник, отмечаемый во многих странах мира. Он был задуман как шутка в 1934 году и призывает ценить отношения с матерью жены или мужа.

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