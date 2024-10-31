Российские военные взяли под контроль Ясную Поляну в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт освободила группировка «Восток», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Бойцы «Востока» отличились решительными и активными действиями, которые помогли взять под контроль Ясную Поляну. Кроме того, военные атаковали технику и боевиков двух украинских бригад, в результате чего противник потерял до 100 человек личного состава, французскую «самоходку» Caesar, пару боевых бронированных машин и 6 автомобилей.

Между тем противовоздушная оборона РФ за сутки сбила 95 украинских беспилотников. Средства ПВО также уничтожили 11 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и две управляемые авиабомбы Hammer, произведенные во Франции.

30 октября российские войска освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. За день до этого ВС РФ заняли Селидово, Катериновку, Горняк и Добровольное в ДНР.