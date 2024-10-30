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Российские войска освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Его взяли под контроль бойцы группировки войск ВС РФ «Запад», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные «западной» группы также отразили пять контратак ВСУ и нанесли поражение бригадам противника. Потери Киева составили до 410 военнослужащих.

Помимо этого, российские силы поразили личные составы и технику бригад ВСУ у Серебряного лесничества, Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Надии (ЛНР).

29 октября ВС РФ освободили Селидово, Катериновку, Горняк и Добровольное в Донецкой Народной Республикой. За день до этого под контроль взяли Цукурино.