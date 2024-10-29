Армия России полностью заняла стратегически важный город в Донбассе

сегодня в 13:10

ВС РФ взяли под контроль стратегически важный город Селидово в ДНР

Российские войска освободили город Селидово в Донецкой Народной Республике, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ. Эксперты называли Селидово важным логистическим узлом на фронте.

Селидово находится примерно в 44 километрах от Донецка. Он на 20 километров удален от города Покровска, являющегося местным районным центром.

Для ВСУ Селидово оставалось важным опорным пунктом обороны Покровска. Город имеет приоритетное значение благодаря своему расположению на стратегически важных высотах.

29 октября российские воска также освободили населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье в ДНР. Накануне ВС РФ взяли под контроль Цукурино.