сегодня в 12:12

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике. Цукурино освободили бойцы группировки войск «Центр», сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг Минобороны РФ.

Бойцы «Центра» также нанесли удары по технике и личному составу четырех бригад ВСУ и 241-й бригады украинской теробороны. Силы противника поразили в окрестностях населенных пунктов Правдовка, Вишневое, Александро-Калиново и Димитров (ДНР).

Российские военные отразили 11 контратак украинской армии. В зоне ответственности группы войск «Центр» ВСУ потеряли свыше 520 бойцов, израильский тактический радиолокационный комплекс «ieMHR», две боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б» и другую военную технику.

Оборонное ведомство также отчиталось, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов армии Украины. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 120 украинских беспилотников и три авиабомбы Hammer.