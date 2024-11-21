ВС РФ впервые в военной истории применили ракету РС-26 «Рубеж»

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СМИ Украины: ВС РФ впервые использовали ракету РС-26 «Рубеж» при ударе по Днепру

Украинские СМИ утверждают, что российская армия якобы запустила по Днепру экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Это первый случай применения МБР в военных целях, сообщает Mash .

По данным украинских изданий, в результате шести ударов РС-26 был разрушен завод «Южмаш». Там ремонтировали американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.

В Сети появились видео с места событий. На кадрах видно попадание ракеты по территории завода. Очевидцы запечатлели взрывы.

По словам экспертов, на предприятие упала модернизированная МБР — ракета-носитель ядерного оружия с извлеченной ядерной частью. Ее заменили на обычные фугасные части.

О том, что Россия может ударить по Украине межконтинентальной ракетой РС-26 «Рубеж», украинские СМИ впервые заявили 20 ноября. Они утверждали, что это будет ответ на атаку ВСУ по Брянской области.

Ночью 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Были зафиксированы экстренные отключения света в нескольких областях.