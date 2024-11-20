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СМИ: Россия может ударить по Украине межконтинентальной ракетой РС-26 «Рубеж»

Вооруженные силы РФ сегодня якобы могут запустить по Украине экспериментальную баллистическую ракету. Предположительно, это межконтинентальная ракета РС-26 «Рубеж», сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на неназванных аналитиков.

По данным УНИАН, ракета будет без ядерного заряда, хоть и имеет возможность его нести. Ее боевая часть — 1,2 тонны, а дальность полета — около 6 тыс. километров.

Кроме того, СМИ утверждают, что высок риск применения и другие типов российских ракет.

Ранее в Киеве спешно закрылись посольства США, Испании, Греции, Италии и других стран в связи с возможной ракетной атакой.

Эксперты отмечали, что Россия незамедлительно ответит на атаку, которая была осуществлена ВСУ американскими ракетами ATACMS на Брянскую область.

РС-26 «Рубеж» — российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.