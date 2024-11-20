Иностранные посольства в Киеве закрылись из-за возможного ракетного удара

20 ноября посольства некоторых стран в Киеве закрылись из-за возможного ракетного удара. Представительства испугались ответа России на атаку ВСУ по Брянской области, сообщает Baza .

Первым о закрытии сообщило американское посольство. Его сотрудники якобы узнали о готовящемся ударе ВС РФ по Киеву.

После этого о закрытии объявили испанское, итальянское и греческое посольства. Они также перестали работать из-за «угроз безопасности» дипломатам в связи с возможной ракетной атакой.

Информацию о возможных ударах в Кремле не прокомментировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь отметил, что «вопрос связан с ходом СВО», он касается деятельности Минобороны РФ.

Посольства стран в Киеве опасаются возможного ответа на атаку ВСУ по Брянской области, которая была совершена с помощью американских ATACMS. Ранее эти удары подтвердили два американских чиновника.