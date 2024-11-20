Посольство США в Киеве закрылось из-за риска воздушной атаки
Фото - © Unsplash.com
Американское посольство в Киеве закрылось и не будет работать 20 ноября. Его сотрудники якобы узнали о готовящемся ударе ВС РФ по городу, заявляется в профиле Государственного департамента США в соцсети Х, сообщает РИА Новости.
Сотрудники посольства порекомендовали американцам проявлять бдительность. Они должны срочно отправиться в укрытие, если начнет звучать воздушная тревога.
Ночью 20 ноября в Харьковской области Украины услышали взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.
Ранее два американских чиновника на условиях анонимности подтвердили удар ВСУ по Брянской области с помощью американских ракет ATACMS.