Посольство США в Киеве закрылось из-за риска воздушной атаки

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Американское посольство в Киеве закрылось и не будет работать 20 ноября. Его сотрудники якобы узнали о готовящемся ударе ВС РФ по городу, заявляется в профиле Государственного департамента США в соцсети Х, сообщает РИА Новости .

Сотрудники посольства порекомендовали американцам проявлять бдительность. Они должны срочно отправиться в укрытие, если начнет звучать воздушная тревога.

Ночью 20 ноября в Харьковской области Украины услышали взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Ранее два американских чиновника на условиях анонимности подтвердили удар ВСУ по Брянской области с помощью американских ракет ATACMS.