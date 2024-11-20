CNN: два американских чиновника подтвердили удар ATACMS по России

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Два чиновника США анонимно подтвердили удар ATACMS по России

Два чиновника США анонимно подтвердили удар Украины американскими ракетами ATACMS по Брянской области, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на CNN.

Два американских чиновника подтвердили CNN использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения удара по Брянской области, говорится в публикации.

При этом телеканал не называет имена и должности своих источников.

Ранее в Пентагоне отказались комментировать применение ATACMS для ударов по российской территории. В военном ведомстве уточнили, что использование этого оружия не влечет начала Третьей мировой войны.

Ранее ВСУ запустили шесть дальнобойных ракет производства США по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбили. Жертв и разрушений нет.