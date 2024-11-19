В Пентагоне не видят начала мировой войны после ударов по Брянской области
Применение Киевом дальнобойных ракет по России не беспокоит Пентагон
Обострение украинского конфликта, связанный с ударами ракет ATACMS по Брянской области, не означает начала глобальной войны, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.
Чиновница на брифинге для журналистов отказалась комментировать удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области.
«У меня нет комментария по данному поводу», — сказал она в ответ на просьбу оценит атаку дальнобойным оружием вглубь территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них сбиты. На военном объекте возник пожар. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.