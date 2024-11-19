Минобороны озвучило подробности перехвата ракет ATACMS в Брянской области

Украинские войска выпустили по Брянской области 6 дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Российские силы ПРО уничтожили в небе 5 вражеских ракет, одна была повреждена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В противоракетном бое участвовали расчеты зенитно-ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» и зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Он состоялся 19 ноября в 03:25 по московскому времени.

Поврежденная американская ракета упала на территорию брянского военного объекта. После этого последовал пожар, его удалось погасить. В результате случившегося повреждений не зафиксировано, пострадавших от падения баллистической ракеты ATACMS нет, добавили в российском оборонном ведомстве.

18 ноября в Белом доме США не подтвердили, но и не опровергли сообщения западной прессы, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешила применять ATACMS вглубь России.