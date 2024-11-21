Украина осталась без света. ВС РФ нанесли массированный удар возмездия

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Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

Ночью 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Часть страны осталась без света, сообщает SHOT .

Перебои с электричеством наблюдаются во многих регионах Украины. Экстренные отключения света замечены в Одесской, Днепропетровской, Киевской областях, в самом Киеве.

Помимо этого, местные власти сообщили, что российские войска повредили промышленное предприятие в Днепре.

Ранее глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов сказал, что атака по Украине на фоне разрешения Запада использовать дальнобойные ракеты будет неожиданной. Генерал-полковник порекомендовал киевским политикам «сидеть и бояться».