Украина осталась без света. ВС РФ нанесли массированный удар возмездия
Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
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Ночью 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Часть страны осталась без света, сообщает SHOT.
Перебои с электричеством наблюдаются во многих регионах Украины. Экстренные отключения света замечены в Одесской, Днепропетровской, Киевской областях, в самом Киеве.
Помимо этого, местные власти сообщили, что российские войска повредили промышленное предприятие в Днепре.
Ранее глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов сказал, что атака по Украине на фоне разрешения Запада использовать дальнобойные ракеты будет неожиданной. Генерал-полковник порекомендовал киевским политикам «сидеть и бояться».