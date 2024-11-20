Картаполов о возможном ударе РФ по Украине: пусть сидят в норах и боятся Общество сегодня в 18:03 Фото - © РИА Новости

Глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов дал комментарий SHOT по поводу заявлений украинских СМИ о том, что РФ готовит беспрецедентный удар. Парламентарий отметил, что атака как всегда будет неожиданной.

«Пусть сидят в норах и боятся», — добавил Картаполов. Также генерал-полковник отметил, что заявления украинской стороны сделаны для нагнетания обстановки. Именно Соединенные Штаты и союзники провоцируют эскалацию кризиса, поскольку разрешили атаковать территорию РФ дальнобойным оружием. 20 ноября в 15:00 в Киеве и областях Украины объявили воздушную тревогу. Соединенные Штаты, Италия, Испания и Греция временно закрыли посольства из-за грядущей атаки.